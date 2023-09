A vendégeket köszöntve Bartunek Katalin, a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány vezetője elmondta, hogy az idei évi komolyzenei programsorozat utolsó estje volt a pénteki, és megköszönte az EKF támogatását. Mint mondta, a cél, hogy a Csigó Malomban közösség épüljön, kulturális szalon létesüljön, a jövő lehetősége lesz.

Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter arról beszélt, hogy az EKF programsorozata egyértelműen a Bakony–Balaton-térséget érinti. – 116 település fogott össze idén a programok megvalósítására, a tapasztalatok szerint óriási sikerrel, hiszen minden alkalommal telt házasak a rendezvények. Az eseménysorozat nem uniós finanszírozású, másfél millió euró az, amivel az unió hozzájárul a programokhoz, amelynek összköltsége az infrastrukturális beruházásokkal együtt 76 milliárd forint, mely összeget a magyar kormány állta. Az eseménysorozat új lendületet ad a térségnek, de önökön áll, hogy a lendület kitart-e. A rengeteg programnak meg kell maradnia valamilyen formában, ez csak a látogatók számán múlik. A Csigó Malom a Balaton északi medencéjének egyik kulturális központjává nőtte ki magát, közösséget kovácsol. Ha meg tudják tartani a programkínálatot a rendezvényhelyszínek, talán egy kicsit boldogabb Magyarországon élhetünk – mondta a miniszter.

A Zene és kreativitás című kulthálós program keretében Freund Tamás Széchenyi- és Bolyai-díjas agykutató, professzor, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész közös estjén megtudhatta a közönség, hogy mi a kapcsolat a zene és a kreativitás, a zene és a tudomány között. A nemzetközi elismertségű tudós előadásából megismerhette mindenki a kreatív gondolkodóképesség fejlődésének agyi mechanizmusait, valamint szó volt az érzelemgazdagság és motiváció szerepéről a hatékony tanulásban. Kiderült, hogy a művészettel való nevelés milyen hatással van belső világunk fejlesztésére és ezen keresztül a kreativitásra.

Navracsics Tibor méltatta a Csigó Malomban zajló élénk kulturális életet

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Balázs János saját improvizációkkal és parafrázisokkal demonstrálta mindazt, amit előtte szavakkal mutatott be Freund Tamás. Az est további közreműködője Bihari Adél szoprán énekesnő, Freund Tamás felesége volt. Közös előadásuk komolyzenei kuriózumként hatott.

Az esemény a VEB 2023 EKF Kultháló program keretében, a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány, valamint a Cziffra fesztivál együttműködésében valósult meg a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A műsorban Balázs János Puccinitől a Loretta áriáját játszotta, majd improvizációt adott elő a közönség által meghatározott hangokra építve. A különleges triót bemutatva Balázs János nem titkolta büszkeségét és elismerését, hogy mellette Bihari Adél fül-orr-gégész szakember énekesként, Freund Tamás pedig klarinétosként mutatkozott be. Schubert Pásztor a sziklán című kompozícióját mutatták be, de a közönség Schumanntól és Liszt Ferenctől is hallhatott egy-egy darabot. Az est zárásaként Balázs János leszögezte a Cziffra fesztivál kapcsán, hogy fontos segíteni a fiatal, tehetséges muzsikusokat.