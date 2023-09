Tíz nemzetközi díjjal és rengeteg elismeréssel gazdagodott a There Is No Planet B című rövid dokumentumfilm az elmúlt egy évben, mely az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Labor keretében készült el.

A szerdai veszprémi díszbemutató alkalmából Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, az emberiség elkezdett szembesülni a valósággal a fenntarthatóság témakörében. Hozzátette, ez az új évezred a válságoké, melyekre tüneti kezeléseket adott az emberiség. – Ezzel a filmmel kiengedtük a szellemet a palackból, most már másképp is lehet beszélni a fenntarthatóságról – vélekedett. – Ez nem egy népszerű téma, ez idáig nehezen is fogadták be az emberek, de ez lassan már változik – tette hozzá. Azt mondta, az elsők között van ez a film, ami őszintén, kötelező elemek nélkül beszél a fenntarthatóságról, egyben elgondolkodtat és meghökkent.

There Is No Planet B

A klímaváltozás már a bőrünkön is érezhető, a fogyasztói társadalom pedig gyakorlatilag kizsigereli a Földet. A fiatalok körében megjelenő válaszreakció a valós veszélyre, ami a klímaváltozás, illetve a tudósok szélmalomharca a jól hangzó bulvárcímekkel szemben, azok a témák, amikre válaszul született ez a film a Pannon Egyetemmel együttműködve – mondta el kérdésünkre a film rendezője, Elekes Gergő a veszprémi díszbemutatót követően. – Ez nem egy klasszikus dokumentumfilm, ugyanis játékfilmes elemekkel igyekeztük még izgalmasabbá tenni az alkotást Horváth Virág rendezőtársammal – jegyezte meg. – A szakma és a közönség által kapott visszajelzések alapján elmondható, hogy a történettel, illetve a feldolgozott kutatások eredményeit ismertetve sikerült átadni az információkat. Ha ez a 15 perces film csak egy kicsit megváltoztatja az emberek gondolkodásmódját, azzal sokat tehetünk Földünk fenntarthatóságáért – hangsúlyozta a rendező. Megtudtuk, a filmnek lesz folytatása is Planet Hope címmel, ami egy egész estés dokumentumfilm lesz. A rendezők elmondták, hogy az új alkotást Jane Goodall veszprémi látogatása inspirálta, a stáb közel fél éve dolgozik ennek szellemében. A Planet Hope várhatóan 2024 tavaszán lesz látható.