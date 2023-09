A fotózással gyerekkorában találkozott. Pontosabban 12 évesen, amikor nagybátyja a kezébe adta Zenit fényképezőgépét, és ez elsőre sikerélményt adott. Ekkor még a filmes világot jártuk, ez is segített, hogy a gondolataiban, és a gépben szülessen meg a kép, és ne az utómunkával váljon azzá. A digitális technikát jól ismeri, de ez nem jelenti azt, hogy ne ragaszkodna ahhoz, hogy a felvételnek fotózáskor kell jónak lennie.

Folyamatosan két hobbija töltötte ki szabadidejét, ez a rajzolás, és a fotózás volt. Végül a rajzolás háttérbe szorult, de megmaradt, mint a képalkotás egyik lehetséges módja. E két tevékenység nagyon jól kiegészíti egymást. Itt most a fotóké a főszerep.

Lakhely Pécs, munkahely az egész ország, gyakran külföld is. Ez mind a fotózásnak köszönhető, és vállalkozóként ez nagy ajándék.

Hobbi a természetfotózás, amelyben elsősorban önmagáért szeret alkotni. Persze nagyon hálás feladat másoknak is megmutatni a természet megismert szépségeit.

Képei számtalan helyen, kiállításokon, pályázatokon láthatták viszont az érdeklődők, illetve több könyv és magazin lapjain. A lelkes munka meghozta az elismerést is, több hazai és nemzetközi díjat, elismerést is köszönhet hobbijának, de az igazi jutalmat önálló kiállításai, majd megjelent könyvei, naptárai adták.

Tervei, hogy mindig sikerüljön valami újat, de legalább másoknak is tetsző alkotásokat készíteni.

„Csak úgy természetesen”

A megnyitót szeptember 8-án, pénteken 18 órakor tartják a tihanyi Rege Cukrászdában.