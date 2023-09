Az eseményre az ajkai Nagy László művelődési központ kiállítótermében került sor. A hangverseny meghívott vendége a Bodza együttes volt. A fellépők a hangverseny címéhez hűen kizárólag magyar dalokat, főleg könnyűzenei műveket adtak elő, melyek éneklésébe a közönség is szívesen bekapcsolódott. Az estre a jókedv, a közvetlenség, időnként a meghatottság volt a jellemző, a dalok mondanivalójától, és persze az emlékek felbukkanásától függően. A közönség (száznál is többen voltak) arcát látva, reakcióikat érzékelve kellemesen töltötték ezt az estét is. Sikerült az egymásra hangolódás. Mert ez egy fontos visszajelzés az előadónak. Köszönjük!

Jubilate Nőikar, Ajka