A főzőverseny résztvevői már reggel komoly aktivitást mutattak, ahogy a település több utcáját is érintő vidám szüreti felvonulás is nagy érdeklődést váltott ki. Az ünnepélyes megnyitón Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, hogy Csabrendeken kifejezetten erős a helyi közösség. – Nem először vagyok itt rendezvényen, és ezúttal is jó látni ezt a sokaságot, ami a közösség erejét is jól érzékelteti. Egy koronavírus-járvánnyal a hátunk mögött, háborúval a szomszédságunkban sajnos több a szomorú napok száma, és ezen kívül is sok nehézség adódik a mindennapok során, amikor aggódunk szeretteinkért, saját jövőnkért. Mégis találunk egy-két olyan napot az évben, amikor összejöhetünk, kikapcsolódunk, beszélgetünk, szórakozunk, közösen veszünk részt programokon. Az emberi kapcsolatok épülnek ilyenkor, amely erőt ad mindannyiunknak az év hátralévő részében – fogalmazott a miniszter.

A szombati program kiemelkedő hangulatához a Happy Dixieland Band remek muzsikával járult hozzá

Fotó: Szijártó János

A folytatásban Molnár László polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd színes kulturális műsor, este pedig utcabál várta az érdeklődőket. Fellépett és hatalmas sikert aratott a Happy Dixieland Band, a közönség láthatta, hallhatta Tóth Tündét, a Csillag Musical Társulatot, a Darvastó Művészeti Csoportot, a Kid Dance Egyesület lendületes műsorát. Volt zumba Bettivel, Abba-show Dorogi Barbara, Landinek Judit és Fésűs Nelly közreműködésével, és persze hajnalig tartó utcabál az Adrenalin zenekarral.