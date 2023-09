A galéria anyagának összeállításában és létrejöttében a társszervező a Pro Bono Veszprémért Egyesület volt, akik a helyszínt is biztosították. Porga Gyula polgármester, a Királynék Földjén programsorozat fővédnöke ünnepi köszöntőjében elmondta, amikor az Open Galéria megnyitott, Kádár Tibor veszprémi festőművésznek az alkotásai jelentek meg a paravánokon.

– Az Európa Kulturális Fővárosa Program számos nagyszerű pillanatot adott mindannyiunknak, sok nagy rendezvénynek voltunk a vendégei, különböző művészeti ágakban hazai és nemzetközi sztárokat láthattunk vendégül, de a város jövője szempontjából meghatározók a kisebb kezdeményezések is. Két egymás mellett futó projekt találkozik: az Open Galéria és a Királynék Földje – fogalmazott. Ez utóbbi arra vállalkozott, hogy a veszprémi nők különlegességét, erényeit próbálja valamilyen módon közkinccsé tenni. A két projekt a nyitott galériával egyesül, és a Királynék Földjén program záróhétvégéjének egy fontos eseménye.

– Emberek közötti találkozások jelennek meg a plakátokon. Abban hiszünk, hogy ez a sok-sok jó szándék tovább erősíti Veszprémet – mondta a városvezető.

Fotó: Nagy Lajos

Markovits Alíz, a VEB2023 Zrt. vezérigazgatója kijelentette, a Királynék Földjén eseményei az EKF program hidak klaszterét gazdagítják, amelynek fókuszában egymás megismerése, az egymással való kapcsolattartás áll.

– Ahogy a Királynék Földjén szervezői, úgy mi is hiszünk abban, hogy fontos meghallani egymás történeteit, nyitottnak lenni a környezetünkre, akkor is, ha egy városban élünk – mutatott rá. – Ez a projekt kiváló példa arra, hogy a nők generációkon átívelően milyen nagy erővel tudnak összetartani és közösséget formálni. Ehhez mindössze annyira van szükség, hogy megtaláljuk az utat egymáshoz. Ez a most nyíló kiállítás bepillantást enged ennek a másfél éve tartó projektnek a mindennapjaiba – fogalmazott.

Fotó: Nagy Lajos

Az eseményen mások mellet részt vett Héthelyi Réka, a Királynék Földjén programsorozat szakmai vezetője, és Csik Richárd önkormányzati képviselő, az egyetemi városrész képviselője.