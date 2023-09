A nyár méltó zárása minden évben a várpalotai rendezvénysorozat, amelynek ezúttal is a Thury-vár és környéke adott otthont. Péntek este a Margaret Island élő fellépése nyitotta a koncertek sorát a megújult rendezvénytéren. Több ezer ember táncolt és énekelt együtt az akusztikus alapokra építő, zenéjében folkos elemeket is vegyítő bandával, amelynek énekesnője, Lábas Viki ezúttal is elvarázsolta a közönséget.

Őket a várpalotai kötődéssel is bíró Wellhello követte a színpadon. A zenekar egyik frontembere, Karácson Tamás, azaz Fluor Tomi ugyanis a városban született, így nem meglepő, hogy a tucatnyi slágerrel bíró zenekar koncertjén helyi sztorikkal kedveskedett a teret megtöltő közönségnek. A napot pénteken a Várpalotán visszatérő vendégnek számító DJ Sterbinszky és lánya, MyNea közös produkciója, valamint Fájth fellépése zárta.

Másnap a helyi tánccsoportok bemutatói után Gryllus Vilmos gyermekkoncertje nyitotta a programot a várudvaron, majd este az X-Faktorból ismert Kiss Kevin, illetve a várpalotai Anyu, ez hangos! zenekar melegítette be a közönséget a Bon-bon együttes szuperkoncertjére, amelyre teljesen megtelt a vár előtti tér. Szolnoki Péterék dalait több ezren énekelték együtt. A koncert után aztán az örökifjú Dévényi Tibornak és DJ Dominique-nak köszönhetően egy hatalmas házibulivá változott a rendezvény.

Vasárnap nyitányként a Várpalotai Bányász Fúvószenekar adott koncertet a várudvaron, majd a Csík zenekar szórakoztatta a nagyérdeműt a Thury-vár előtti téren.