A rendezvény hivatalos megnyitóján Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter fővédnökként vett részt. Köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy Sümeg mindig is kulturális központ volt a múltban, különösen Kisfaludy Sándor korában, s most úgy tűnik, a település ismét elfoglalhatja méltó helyét a magyar kultúrában.

Mindezt igazolta az Európa Kulturális Fővárosa támogatásával megvalósuló Kisfaludy 2023 utcaSzínház Fesztivál, amelynek megnyitóján közreműködött a Sümeg Néptáncegyüttes és a sümegi Szegedy Róza Nőikar. A Kisfaludy Emlékházban lévő Helyben a világ című kiállítást Kisfaludy László, a neves sümegi család leszármazottja nyitotta meg. Ugyanitt művészpiknik kezdődött a Darnay Alkotótáborral, majd az Evenita Örömtánca és egy izgalmas fényfestés zárta a pénteki program itteni részét. Este a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatói mutatták be a Szutyok című tragikomédiát.

Az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatói a Szutyok című tragikomédiát mutatták be

Forrás: szervezők



Bár a rossz idő miatt a szüreti felvonulás elmaradt, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban sikerült szüreti hangulatot teremteniük a szervezőknek. Sümeg Város és Zalaszentgrót Fúvószenekara nyitott a színpadon, majd Végh László polgármester köszöntője, a borrendek és a testvérvárosi delegációk üdvözlése után áldották meg a szőlőharangot. A folytatásban a Badacsony-Tördemic Néptáncegyüttes műsora varázsolta el a nagyérdeműt, majd rendhagyó szüreti táncbemutatókkal lépett színre a Balance Táncegyüttes. Őket követte az Al Ahram Orientális Hastánccsoport, az Acro Dance SE és az Evenita Örömtánc Csoport bemutatója. Szombaton délután a hideg, esős idő miatt a Levendula udvar – Kisfaludy játszóház az emeleti könyvtárban kapott helyet. A szervezők örömére sok család használta ki a lehetőséget. Az aulában Edina Janknegt vezetésével Kisfaludy- és Petőfi-verseket lehetett vászonra álmodni. A színpadon pedig Kisfaludy Sándor badacsonyi szüretét N. Horváth Erzsébet rendező zenés darabja elevenítette meg, majd szintén sümegi és tapolcai amatőr színészek előadásában a Lázas hajnalok – egy rockzenész emlékére című rockballadát láthatta a közönség. A szombat táncházzal és a Lóci játszik koncertjével zárult.

A fesztivált egy helyi művészeti csoport, a Broadway Tánccsoport fantasztikus műsora zárta

Forrás: Szervezők



Vasárnap bemutatkozott a Darvastói Művészeti Csoport, a Bab Társulat, és elfogadta a meghívást Berecz András, a magyar kultúra hirdetője, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Kossuth-díjas ének- és mesemondó, népmesegyűjtő. A fesztivált egy helyi művészeti csoport, a Broadway Tánccsoport műsora zárta. A Napot hoztam csillagot című táncjáték csodálatos ajándék volt a nézőknek, és egyben a háromnapos Kisfaludy 2023 – utcaSzínház Fesztivál méltó befejezése.