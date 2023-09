Sümegi Elemér hegedűkészítő mester – akinek a közelmúltban kapott helyett hangszerkészítő (látvány)műhelye a csodálatosan felújított Auer házban – lapunknak elmondta, a nagypapája volt ezermester, aki mindent megmutatott neki a rajzolástól és a faanyagok megmunkálásától kezdve a késztermékek elkészítéséig. Felidézte: két és fél évvel ezelőtt, amikor az önkormányzat megvásárolta az ingatlant, megkereste Porga Gyula polgármestert azzal a kéréssel, hogy ha lehet, akkor a hegedűkészítő műhelye hadd költözzön ide, Auer Lipót szülőházába. Megígérte, hegedűszóval tölti meg az épületet. Óhaja meghallgatásra talált, beköltözött, sőt, be is lakta a helyet. Sorra érkeznek azóta külföldről is a művészek. Elárulta, az első darab, ami megszólalt a házban, az Csajkovszkij hegedűversenye volt egy hannoveri művész jóvoltából. Mutatta, az udvar úgy van kialakítva, hogy egy kis színpad és nézőtér is van a kertben.