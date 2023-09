Főleg, ha olyan helyen tehetjük meg ezt, mint a Petőfi NézőPont, amely igazi 21. századi, világszínvonalú körülmények között ad lehetőséget az alkotók és a közönség személyes, bensőséges hangvételű találkozására. Csurig meg is telt a terem fiatalokkal, idősekkel és középkorúakkal. A vidámságra ugyanis – úgy tűnik – kortól függetlenül nagyon sokan vevők még mindig, pedig az ilyesmi mostanság hovatovább szégyellni való. A harsányság talán nem is túl ízléses dolog, de erről persze itt szó sem volt. Öniróniáról annál inkább.

Kiderült, hogy többeknek volt már dolguk a nevezett darabbal. A rendező Forgács Péternek például úgy, hogy Győrben annak idején már eljátszotta Don Tomao szerepét. Csak az volt a bökkenő, hogy akkor kénytelenségből saját magát rendezte, mivel időközben kiesett a színész, akire a szerepet eredetileg osztotta. Mi tagadás, nem túlságosan volt ínyére a helyzet. Módri Györgyi úgyszintén beugrás formájában került először közeli ismeretségbe a komédiával: egy ideig Bajcsay Mária helyett játszotta a panziótulajdonos Agnese szerepét. Most is ebben láthatjuk majd. Megtudtuk továbbá, hogy a dadogós Luigit alakító Keller Márton a való életben is dadog. A baj csak az, hogy a darab szerint Luigi dadogása valamilyen csoda folytán egycsapásra elmúlik azon alkalmakkor, amikor együtt van szerelmével. Ezt hívják nehezített pályának. Az egyetemista Lucrezio bőrébe bújó Kádár Szabolcs János pedig jelenleg az államvizsgájára készül. Ha már hitelesség, ugye.