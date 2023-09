Az elmúlt évtizedekben egyre gyakrabban láthatunk arra példát, hogy egy város vagy egy térség fejlesztése a kultúrán és kreatív iparon keresztül is lehetséges. A nemrégiben megjelent kötet a kultúraalapú városfejlesztés hazai és kelet-közép-európai gyakorlatát foglalja össze, feltárja és rendszerezi a jó gyakorlatokat, valamint bepillantást enged az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséért folytatott térségi versenybe és a program hatásaiba is. Veszprém esetében ez utóbbi felmérés még természetesen hiányos (hiányzik a látogatók, külföldi vendégek száma stb.), de az jól látszik, hogy a célra fordított állami forrásból nem megalomán beruházások készültek, hogy infrastrukturális szempontból milyen óriásit fejlődött a város. Veszprém jó példa arra is, hogy a kultúra segítségével hogyan valósulhat meg egy barnamezős terület fejlesztése (Gyárkert).

Magyarországon Szent István óta a püspökségek megalapításával kulturális központok sokasága jött létre, nálunk tehát eleve megvalósult a decentralizáció, hazánk nagyvárosaiban minőségi kulturális kínálat létezik. Ráadásként az Európa Kulturális Fővárosa cím katalizátor, nagyon jó uniós kezdeményezés, ami a nemzeti kormányok finanszírozásával jelentős eredményeket hoz például a nemzetközi láthatóság szempontjából, ami marketingben óriási hozzáadott értéket képvisel.

Ezúttal is fiatalok jelentették a hallgatóság zömét, természetesen felmerült a kérdés, hogy legközelebb melyik magyar város lehet EKF-cím-esélyes. A vendégek természetesen nem foglalkoznak jóslással, viszont megosztották az eddigi tapasztalatot: ha van egy kreatív gondolatkör, a verseny tud szakmai versennyé is válni. Azt is jó észrevenni, hogy a kreatív ipar mekkora gazdasági haszonnal járhat. Mindenképpen érdemes hát a versenybe bekapcsolódni.