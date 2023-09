Horváth Csaba rendező elmondta, nem összpróbát tartanak, előbb a Balaton-jelenetet játsszák el nagyjából fél órában, hogy korrigálhassák, amit még kell. A jelenet címét a földrajztudós Cholnoky Jenő kedvenc kutatási területe adta. Egy kisebb technikai probléma megoldása után a három Cholnoky-fivér – Viktor, László, a két író és Jenő, a földrajztudós – jelent meg a színpadon, miközben nem volt könnyű eldönteni, a jelenben vagy a múltban játszódik-e a darab, de ez hamarosan kiderült. A családtörténet kapcsán saját sorsukat idézték fel a szereplők, a drámai feszültséget kezdettől fogva érezni lehetett, ezt fokozták a mozdulatok, hangok. A család történetén több generáción végigvonult az alkohol, mely édesapjuk vesztét is okozta, ez állt a jelenet középpontjában. A hatást a mondanivaló mellett jellegzetes gesztusokkal érték el, életükről pedig egyáltalán nem indulatoktól mentesen meséltek, miközben édesanyjuk is megjelent a színpadon.

A darabban megelevenedik Veszprém egykori élete. A kimondott vélemények mellett a Benedek-hegy öngyilkosai vagy a bakonyi szél támasztotta tüzek miatti aggodalmaiknak is hangot adtak a fivérek, a darabindító Balaton-jelenetben mindezek mellett a melankólia is átszűrődött. Az események izgalmasan összefonódva folytatták egymást, megjelentek irodalmi hősök is.

A rendező, Horváth Csaba sajátos világa egyszerre mutatja be a három különleges karaktert mikrorealista és elemelt módon, de saját démonaikkal való küzdelmeik végigkísérik a darabot. Mint ahogy örömeik, boldogságaik is, mindez Egressy Zoltán humorral-fájdalommal átszőtt egyedi látásmódján keresztül.