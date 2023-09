Az intézmény épülete eredetileg a Jutasi Altisztképző céljaira készült, 1928-tól a 2. világháború végéig működött ebben a formában, majd 2005-ben költözött ide a levéltár. A szeptember 16-i rendezvényen bemutatták az intézmény olyan részeit, melyek egyébként nem nyitottak, de sokat elárulnak az itt folyó munkák hátteréről. A látogatók vezetett épülettúrákon megtekinthették a rendezőszobákat, raktárakat, irodákat, műhelyeket, és még érdekesebbé téve egy kiállítással fűszerezték a rendezvényt, melynek címe Veszprém – Híd a Bakony és Balaton között, amivel utaltak a VEB 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt tágabb térségi rendezvényeire. A kiállításon a balatoni fürdőkultúra, a vitorlázás, a bakonyi vadászattörténet, a betyárok élete, és a bányászvilág került elsősorban fókuszba, de bepillantást nyújtottak a levéltári dokumentumokba is.

Boross István, a VVML igazgatója kérdésünkre elmondta, a látogatók köre korosztály és végzettség szerint is vegyes volt, sokan érdeklődtek, de még mindig kevésbé ismert az intézmény az átlagember számára, mint egy múzeum vagy könyvtár. Ma már próbál a levéltár olyan rendezvényeket tartani, melyekkel nyithat a nagyközönség felé, ennek csupán az a nehézsége, hogy a levéltári iratok, bár tartalmukban roppant értékesek, azokban elmélyedve akár látványosak is, mégsem nyújtanak olyan vizuális élményt, amit más intézményekben megszoktunk. Ennek ellensúlyozására törekedtek a mostani nyílt nappal is. Az esemény megvalósításában nyolc dolgozójuk vett részt, tapasztalt levéltárosok vezették a csoportokat, mesélve az itt található dokumentumokról.

Az igazgató kiemelt pár érdekességet, közülük is a farkasfüleket. Ennek története, hogy 200 éve egy hidegkúti vadász kilőtt két farkast a területén, és azok füleit bizonyítékként benyújtotta a vármegyéhez az akkori rendelet értelmében. Lepecsételt borítékban leltek rá, az MNL restaurátori műhelyében kiállíthatóvá, a nagyközönség számára láthatóvá tették a farkasfüleket.

A kiállítás egészen október 20-ig megtekinthető az intézményben egyénileg vagy csoportosan.