A szuperhősök az elmúlt évben hat önkéntes akciót valósítottak meg Európa-szerte, hogy, ha csak kicsit is, de jobbá tegyék a világot. Sokszor rejtőzködő szuperhősök azok az ifjúsági munkások is, akik szívüket-lelküket beleadva támogatták őket. A fiatalok részt vettek egy Erasmus+ programban, ahol maguk terveztek és valósítottak meg egy önkéntes projektet az elsőtől az utolsó lépésig, ezt mutatják be képek és személyes gondolatok megosztásával, videóval és vizuális folyamatábrával. A kiállítás október közepéig lesz látogatható.