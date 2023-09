A háromtagú zenekar egyszerűen nem engedett, nem állt le. Vártam az újabbnál újabb improvizációkat, miközben látszott, hogy professzionális, amit csinálnak. Mégis: nyilvánvaló volt, hogy élvezik, és megőrülnek azért, hogy közönség is megvesszen értük, a zenéjükért. Folyamatos lebegés lett belőle a Manuék adta zene szárnyán, amiről nem akartunk leszállni, és ez a világzenész punk nem is engedett. Ezzel a sámánnal énekelt, táncolt, ugrált a nép és a zenekar dobosa és gitárosa is, de szó szerint. Nem költői túlzás az sem, hogy amikor felcsendült a Me Gustas Tu, a Clandestino, a Bongo Bong, a La Vida Tómbola és a Je ne t'aime plus, együtt dobogott a szív velük.

Olyan koncert volt, ami kiveszőben van a világból. Olyan emberrel a főszerepben, aki úgy világsztár, hogy nem akar az lenni, mégis a legnagyobbak között van a helye.