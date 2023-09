De nem olyan értelemben, hogy az ember szabályosan megvakul a drágakövek és a nemesfémek csillogásától. Ilyesmit biztosan sokan láttak még itt, Veszprémben is. Olyat aligha, ami a Művészetek Háza, valamint a világ legrangosabb kortárs ékszerművészeti galériái között számon tartott müncheni Galerie Biro együttműködésének köszönhetően került a művészetkedvelő vagy kíváncsi közönség elé. Először is, a tárlaton szereplő alkotások se nem dizájn-, se nem divatékszerek, hanem az "author jewellery" kategóriájába tartoznak. Igazi, a lényeget kifejező fordítása nincs is a kifejezésnek, ami nem véletlen, hiszen – miként arra a kiállítás szombati megnyitóján Olga Zobel Biró, a Galeria Biro tulajdonosa felhívta a figyelmet – nem kis bátorságot igényel a művészektől, hogy ilyenek készítésére szánják el magukat. Ezek az ékszerek ugyanis elsődlegesen nem értékesítési célból készülnek. Természetesen azért el kell adni ezeket a darabokat is, mert mindenki pénzből él.

A gazdagabb országokban ez még megy is, ám a közép- és kelet-európai, így a hazai képzőművészeknek nagyon nehéz dolguk van, mivel csak mostanában vannak kialakulóban azok a fórumok, ahol értő közönséggel találkoznak a műveik. Ahhoz, hogy valaki felvegyen egy nem ritkán újrahasznosított anyagból, szokatlan technikával készült kortárs ékszert, még Nyugaton is bátorság szükségeltetik. Olga Zobel Biró szerint azonban a tükör előtt megtörténik a csoda, mert az ékszer átlényegít, többletjelentéssel ruházza fel a magunkról alkotott képet. De nyilván a többiek is másként néznek majd ránk. Jól illusztrálják mindezt a falra kiakasztott fotók, amelyeken a saját ékszereiket viselő művészek láthatók. A MÁMORT! anyagát 29 európai kortárs művész – köztük öt magyar – műveiből válogatták össze a kurátorok, Olga Zobel Biró és Dohnál Szonja.