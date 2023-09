Rétvári Bence miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár ünnepi beszédében elmondta, a kultúra része a teljes életnek, megvan a helye egy gyerek gondolkodásában is, hiszen azonosul vele, és élményt ad. – Ha minőségi környezetbe érkezik egy gyerek a bábszínházba, akkor felnőttként belenő ebbe a közegbe, érzi, hogy mi hiányzik neki – mondta, és rámutatott: ha megadja valakinek a sors, hogy Veszprémbe születik, itt él és itt tanul, akkor érzi, hogy hogyan tud teljesebbé válni az élete azzal, hogy a kultúrába nő bele. Hangsúlyozta: fontos a kultúra, hiszen erősíti az identitást és közösséget hoz létre, ugyanakkor a nemzeti kultúra a nemzeti közösséget erősíti.

Porga Gyula polgármester kijelentette, a több mint egy évtizede elkezdett városépítési munkánknak a gyümölcseit aratják le az idei esztendőben. – Az a célunk hogy a veszprémiek számára európai színvonalú tereket hozzuk létre, és ebbe illeszkednek azok a fejlesztések, amelyek mögöttünk vannak.

Arról is beszélt, hogy ez is egy olyan tér lett, amely, amellett, hogy a város kulturális életét gazdagítja – hiszen a Kabóca Bárszínháznak végre méltó elhelyezést biztosíthatnak –, a turistákat is ki tudja szolgálni.

Ugyanezzel kezdte Brányi Mária alpolgármester is: mint fogalmazott, a projekt nemcsak a helyben élőket szólítja meg, hanem a Veszprémbe látogató turistákat is. Született egy Veszprém város tornyait bemutató kiállítás és egy építészeti tárlat is, amely a Deák utcai épületek nyitott és fedett tereiben jelenik meg. Fontos alkotó partner volt a Magyar Építőipari Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ csapata, amely a kiállítás tartalmi elemét hozta létre.

– Ezekkel az elemekkel meg tudjuk szólítani azokat a turistákat, akik a vár keleti oldalán levő parkolóba érkeznek, és rá tudunk világítani arra a hihetetlen értékre, amit a veszprémi vár jelent – hangsúlyozta. – Bízom benne, hogy nemcsak az épület műszaki kivitelezése, hanem tartalmi elemei is el fogják nyerni az idelátogatók tetszését.