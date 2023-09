Darth Vader a Csillagok háborújából, ET, Alien, Yoda mester és transzformer szobrát is elkészítette Rónaszéki Zoltán. Az alkotások kiállítás keretében januárig láthatóak Athénban. Ha hazatért a cseszneki művész Görögországból – akiről már többször írtunk –, akkor bővebben is írunk az elmúlt egy évben végzett munkájának eredményéről, nemzetközi szintre lépő karrierjéről.