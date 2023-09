– Az EKF egyik sikerének az a kulcsa, hogy színes és változatos programjaival különböző korosztályú és érdeklődésű embereknek is képes érdekeset nyújtani. A zenei fő rendezvények mellett fontosak az ilyen tárlatok is, már csak azért is, mert a fenntarthatóság az EKF-program kiemelt része. De az is a küldetésünk volt, hogy a különböző eseményeket még közelebb hozzuk a városlakókhoz, így most már a bevásárlóközpontban is találkozhatnak művészetekkel – jegyezte meg a megnyitójában Porga Gyula, a vármegyeszékhely polgármestere.

A műtárgyak összesen négy, a régiónkhoz tartozó település helyszínére költöznek el két-két hétre, hogy élettel és kulturális értékkel töltsenek meg „elhagyott” tereket.