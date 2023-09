Nem így a Kőfeszt szervezői, akik már a kezdetek kezdetén úgy találták ki a Káli-medencében megrendezett nyári programjukat, hogy az év közben is adjon élményt a környék lakóinak és a fesztivál látogatóinak. A Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány ezért is hívta életre a Kőfeszt Folkklubot, mely kisebb léptékben, de ugyanazt a hangulatot próbálja visszahozni a hétköznapokba, melyet a nagy nyári fesztivál látogatói megtapasztalhatnak. A szervezők az eseményre leginkább a népi kultúra iránt érdeklődőket várják, hiszen a Folkklubok során egy adott néprajzi tájegység zenéjét, énekeit, táncait ismerhetik meg a látogatók. A következő alkalom szeptember 10-én vasárnap 11 órakor a kővágóörsi Botond Pajtánál lesz, ahol a vajdaszentiványi (székelyföldi) kultúráé lesz a főszerep. Szerencsére az idő még engedi, hogy ne kelljen zárt térbe vonulni, így kellemes őszi időben tanulhatunk énekeket Navratil Andreától, táncot a Tördemic Néptáncegyüttestől és meghallgathatjuk, hogyan muzsikálja a vajdaszentiványit Pál István Szalonna és Bandája.

Az esemény, melyet a Veszprém-Balaton EKF 2023 programsorozat is támogat teljesen ingyenes, sőt mivel a Folkklub alatt kézműves foglalkozás is lesz, az ügyesebbek akár nemcsak lélekben, hanem kézzel foghatóan is gazdagabban térhetnek haza, mint ahogy jöttek.