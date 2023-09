Szeptember 21., csütörtök este 19.00 óra után izgalmas meglepetésben lehet része az arra járóknak a Lordok Háza környékén. Ekkor ugyanis a Together! cirkuszi sorozat artistái építik be a teret és gyakorolnak a szombati Nagy Finálé előadására. 19 óra után - a fénypróba keretében - megvilágítva is megnézhető lesz a legtöbb jelenet, például a 22 méter magasban függesztett faltáncosok, a 6 méter magas kínai rúdon szaltozó akrobaták és a tér több pontján feltűnő artisták, zsonglőrök, tűztancosok.