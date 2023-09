Pénteken kezdődik a 31. Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny Balatonfüreden. A kétnapos irodalmi fesztiválon kiállítás, koncertek és kötetbemutatók várják a közönséget, emellett elhangzanak a díjazott költemények is - közölték a rendezvény szervezői az MTI-vel.

A szervezők közleménye szerint a költőversenyre idén több mint háromszáz vers érkezett. A zsűri döntése értelmében a fődíjat Farkas Wellmann Endre A vándor című költeményével érdemelte ki. Különdíjban részesült Jóna Dávid Patchwork című verséért, és a zsűri Térey János díjjal ismerte el Payer Imre Rapszódia tájakról, időkről című alkotását.

A 31. Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny szeptember 8-án Borbély Szilárd költő, a Nincstelenek című regény szerzője emlékét felelevenítő kiállítással kezdődik a Kisfaludy Galériában, ahol Tamus István grafikáit láthatja a közönség. Ezt követően a hagyományoknak megfelelően a Tagore sétányon Salvatore Quasimodo emlékfájánál tartanak ünnepséget, majd este az Anna Grand Hotel dísztermében adják át a költőverseny díjait, ahol a díjazott költők felolvassák verseiket. A programismertető szerint szombaton bemutatják Franco Cajani Visszapergetett álmok másodszor című kötetét, illetve Roberto Ruspanti Agrigentói sétány című regényét is. A programok között lesz irodalmi kerti-parti borkóstolóval és Bakos Árpád triójának koncertjével, Stamler Ábel vallástudós Horváth Róbert vallás-filozófussal beszélget, és kihirdetik a Hamvas Béla meghívásos esszépályázatot is. A fesztiválon bemutatják a Minden örömben bor című kötetet is. Salvatore Quasimodo 1961-ben járt Balatonfüreden, a Tagore sétányon gyógyulásának emlékére emlékfát ültetett és versben fogalmazta meg a balatoni tájhoz, a városhoz fűződő érzéseit.

A Nobel-díjas olasz költő tiszteletére rendezik meg 1992 óta évről évre a Quasimodo nemzetközi költőversenyt, amelyre több száz magyar és külföldi pályázat érkezik minden évben. Mások mellett díjazott volt már Faludy György, Határ Győző, Orbán Ottó, Czigány György, Gergely Ágnes, Gömöri György, Zalán Tibor, Szálinger Balázs, Marno János és Tóth Krisztina is a költőverseny harminc éve alatt.