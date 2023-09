Kétszáz éve született költőnk, Petőfi Sándor várpalotai kötődését mutatja be az állandó kiállítás, amelyet az idén 100 éves fotográfus, Leitner Ferenc gyűjteményéből állított össze a Krúdy Gyula Városi Könyvtár. A nagy méretű, mintegy három méter magas képek a várudvaron láthatóak.

– A munka során elsődleges szempont volt, hogy a képek mindegyike valamilyen módon Petőfi Sándorhoz köthető legyen – mondta el kérdésünkre Budai László könyvtárvezető, aki elárulta azt is, hogy a kiállított fotók egy része Petőfi Sándor öccséhez, Istvánhoz köthető a leginkább, hiszen ő volt az aki 1845 és 1848 között Várpalotán élt és dolgozott mészároslegényként.

Ennek megfelelően az egyik fotón látható például az egykoron a mészárszéknek helyet adó Végh kocsma épülete, de egy Pusztapalotáról készült litográfia is bekerült a válogatásba, hiszen Petőfi Sándor itt írta meg a híres körtelopásos esetet feldolgozó versét Szeget szeggel címmel. Az egykori Korona Szállóról készült fénykép is látható a várudvaron. Kapujának eredeti boltíves formáját most is őrző, a Fő téren álló épület érdekessége, hogy a XIX. század közepén postaállomásként működött, így valószínűsíthető, hogy Petőfi István és a bátyja között váltott levelek itt is megfordultak. A Szeget szeggel című vers egyébként rendhagyó formában is felcsendült a várudvaron tartott kiállításmegnyitón. A Koffer Band ugyanis Petőfi Sándor verseinek zenés feldolgozásait adta elő, köztük a Várpalotához köthető költeményt is.

A Koffer Band a Szeget szeggel című vers zenés átiratát is eljátszotta Fotó: Szabó Péter Dániel

A várudvar után a kápolnába várták a fotográfia iránt érdeklődőket, ahol Petőfi-impressziók címmel nyílt meg a Várpalotai Objektív Fotóklub kiállítása. A klubvezető Kavecz Edina mellett Dobos Beáta, Matiszkó Melinda, Godzsa Zoárd, Szabó Péter és Szalai Attila Petőfi ihlette felvételei láthatóak a falakon.

A Várpalotai Objektív Fotóklub hat alkotójának felvételei láthatóak a várkápolnában Fotó: Szabó Péter Dániel

– A Petőfi-impressziók szó szerinti és átvitt értelemben is lehetőséget ad arra, hogy a költő szellemét milyen sokféleképpen át lehet ültetni más művészeti ágakba, s új nézőpontokból megközelíteni azt, amit ránk hagyott. Mert Petőfi ilyen. Egy igazi ikon, mondhatni rocksztár volt a maga korában, s úgy tűnik, hogy rocksztár ma is, noha már nem él közöttünk. Ám olyan sokarcú hős számunkra, hogy magától értetődik, amikor újra és újra felfedezzük, értelmezzük, újraírjuk – mondta el a tárlatot megnyitó beszédében Éltető Erzsébet, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár munkatársa.