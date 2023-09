A Csigó Malomban a A Kultháló program keretében rendezett, a Csigó Art Pont 2023 összművészeti, Kölcsönhatások, művészetek találkozása keresztül Európán című rendezvénysorozat keretében Rákász Gergely orgonaművész koncertjét láthatta a közönség.

„Az orgona, mint a kifejezés eszköze” című hangszerbemutatón a vendégek haza sem akarták engedni az előadót, akkora sikert aratott körükben. A győri születésű, fiatal koncertorgonista hangversenyei lenyűgöző élményt nyújtanak minden alkalommal, ehhez hozzájárul egyéni, követlen előadói stílusa és műsorszerkesztése, amellyel a komolyzenét a fiatalok számára is érthetővé és szerethetővé teszi. A koncertjein nemcsak játékával, de a zenetörténetből vett érdekes háttértörténetekkel is rabul ejti a közönséget, így volt ez a Csigó Malomban is, ahol első ízben lépett fel, de reményei szerint mielőbb visszatér. A koncerten Bartunek Katalin, a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány vezetője köszöntötte a vendégeket. Amint elmondta, nosztalgiával tölti el, hogy a programsorozat keretében az orgonát, mint hangszert tíz év után újra a malomban hallhatja a közönség. Rákász Gergely elmondta, hogy éppen harminc évvel ezelőtt adta első koncertjét Győrben, mindössze tizenöt évesen. Az elmúlt évtizedeket a koncertjébe is beleszőtte, csupa olyan szerző darabjával érkezett, akik nagy hatással voltak rá. Például Widor V. szimfóniáját játszotta. Vivaldiról pedig vallotta, hogy azért kedveli, mert úgy érzi, valóban a közönségnek írja a zenét. A négy évszakból közönségének két éve a Tavaszt játszotta, tavaly a Nyár volt soron, idén az Ősz. Saját négykezes előadásában adta elő, ugyanis a csembaló alájátszást korábban már rögzítette. A darabbal kapcsolatban nem titkolta, hogy véleménye szerint a közönségnek vennie kell a bátorságot és ha nem tetszik egy zenemű, színmű, fel kell állni a székről, hogy a művészek egoja ne nőhessen túl nagyra. - Vivaldi idején a fentről kapott energiát a szerző tovább adta a hallgatóságnak. Amennyiben a közönség ma jól érzi magát, elkezd tapsolni, az energia visszaáramlik az előadóhoz, hálává változik benne és visszatér. Ez egy szép körforgás lesz, ha egészséges és ha én azért dolgozom, hogy önök emelkedjenek. Vivaldi a Négy évszakban rajta kaphatóan a hallgatósággal foglalkozik, még szöveget, szonetteket is ír a kottába, hogy értsük - mondta Rákász Gergely. Edvard Grieg Peer Gynt című darabjából a Reggeli hangulatot adta át a hálás közönségnek. A darab a zongoraművész meditációs lemezén is hallható, miként César Franck prelúdium, fúga és variációk című műve ugyancsak. Utóbbiakat a járvány idején, a közönség kérésre tanulta meg. Mivel játékával egyik célja, hogy Bachot közelebb hozza a közönséghez, a szerzőtől az a-moll prelúdium és fúgát játszotta, amely óriási sikert aratott, miként a ráadások egyike, Clarke-tól A dán herceg indulója úgyszintén.