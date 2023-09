A rock and roll – sport és tánc egyben. Ovisokat, illetve lányokat-fiúkat várnak a Berhidai Kultúrházba keddenként 16-tól 16.45-ig, és a peremartoni Petőfi Művelődési Házba csütörtökönként 17.45 és 18.30 között. Az első edzés Berhidán szeptember 5-én, Peremartonban szeptember 7-én lesz. Az óvodásokat rock and roll, pompontánc, ritmusérzék- és mozgáskoordináció fejlesztés várja az edzéseken. A nagyobb lányokat formációs és páros rock and roll, pompon- és musicaltánc, míg a nagyobb fiúkat akrobatika, a páros tánc alapjai és erősítés. A tanfolyamba a bekapcsolódási lehetőség folyamatos, jelentkezni az edzések alatt lehet.