A gasztronómiai kínálat is bőséges volt: az év balatonfüredi bortermelője, az Arias pincészet pavilonja és a Spicc bisztró reformkori ételkülönlegességeit is meg lehetett találni. A reformkor romantikájához hozzátartoznak a múlt század lélegzetelállító ruhakölteményei is: a színek, fodrok és csipkék páratlan világa, melyekből ezúttal is bőséggel lehetett látni az ország különböző vidékeiről érkezett hagyományőrzők jóvoltából. A fesztivált számos kulturális program és koncert kísérte, a római katolikus templomban pedig Udvardy György veszprémi érsek misézett vasárnap délután. A szervezők gondoltak a fiatalabb korosztályra is, akiket népi játszóházak, kézműves foglalkozások és színpadi előadások vártak. A balatoni település kulturális partnervárosának, Kiskőrösnek a diákjai látogattak el Balatonfüredre. Ők Molnár Judit bizottsági elnök vezetésével, helyi fiatalokkal közösen vettek részt helytörténeti vetélkedőn és versmondó versenyen a Vaszary Galériában a fesztivál nyitónapján, pénteken.