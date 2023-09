Mint elmondta, a szervezők egy olyan rendezvényt álmodtak meg, melyben interaktív módon, beszélgetések által, tapasztalati tudás átadása útján mutathatják meg a fiatalok számára, milyen sokszínű a közösségi művelődésben dolgozók munkája.

– A Felsőörs-Zenevölgyben szervezett rendezvényen, mint Veszprém értékei – Veszprém vármegyei Látópont mutatkoztunk be, több településsel együtt. A kiállításon bemutattuk a munkánkat, a Látópontot, a Kisfaludy-kultusz építését, eredményeinket, rendezvényeinket. Vittünk kisfilmeket a rendezvényeinkről, a települési értéktárról és a városról is. Fiatal kollégáink sümegi társasjátékkal és járásunkról szóló totóval is készültek. Megtisztelő volt számomra és komoly szakmai elismerés, hogy a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ igazgatójaként Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkárral, a fesztivál fővédnökével közösen vehetettem részt egy pódiumbeszélgetésen. A beszélgetés a pályakezdésről, közösségépítésről és a szakmánk szépségéről, jövőjéről szólt. Államtitkár asszony szakmai elhivatottsága, felkészültsége, innovatív, fejlesztő, értékalapú szemlélete és eredményei példaértékűek a pályakezdő és a kulturális területen dolgozók számára – tudtuk meg Oszkai Rékától.