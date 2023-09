A török művész előadására szép számban érkeztek az érdeklődők, akiket Rindermojzer Zsuzsanna közművelődési munkatárs köszöntője után Horváth Zoltán polgármester üdvözölt, köztük külön az est szervezésében, megvalósításában szerepet vállaló művészeket. Tördemic barátaiként mutatta be Hodász István és Bognár Ferenc professzorokat, valamint a két zongoraművész török származású tanítványát, a tehetséges Yunus Kaya-t. Szintén igaz ez a hangversenyen közreműködő Csikós Attila íróra, aki azt is bejelentette, hogy már a település állandó lakosaként vesz részt a programon. A fiatal előadót Hodász István mutatta be. Mint mondta, Yunus Kaya pályafutásában az is különlegesnek tekinthető, hogy zenei pályáján kizárólag magyar tanároktól tanult.

Aztán az ifjú török művész következett, és zongorajátékával, tehetségével a szó szoros értelmében elvarázsolta a szép számban megjelent közönséget. A repertoárban a barokk és a kortárs zene is helyet kapott, így Scarlatti, Brahms, Chopin és Prokofjev művei is felcsendültek. A darabok közötti átmeneteket Csikós Attila író érdekes felolvasásai tették különlegessé. A koncert végén felhangzó taps egyértelművé tette, hogy a közönség jelesre értékelte a zongoraestet.