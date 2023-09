A kiállítást megnyitva Kovács Károlyné Besze Katalin elmondta, hogy a tárlattal Kertész Imre Nobel- és Kossuth-díjas írónk élete és munkássága előtt tisztelgünk.

– Vajon mi újat, különlegeset lehet elmondani arról az emberről, akiről már mindent elmondtak, és aki maga is nyitott könyvként mutatta be életét? Kertész Imre fő művének számító, a diktatúra természetrajzát bemutató Sorstalanságnak központi eleme az Auschwitz-mítosz, hiszen maga is testközelből élte át a koncentrációs tábor borzalmait. A Nobel-díjas regény újszerűségét épp az adja, hogy azt mutatja be, hogy egy ártatlan gyermek miként éli meg az eseményeket, hogy próbál alkalmazkodni a kényszerű helyzethez. A regény sokak szerint éppen azért volt zavarba ejtő és újszerű, mert hiányzik belőle az erkölcsi felháborodottság. Ahogy Kertész maga is mondta: traumatizálni akarta az olvasót. A félelem az olvasóban álljon elő, ezt művészi eszközökkel akarta elérni – fogalmazott Kovács Károlyné Besze Katalin.

A 14 tablóból álló kiállítás kéziratok és fényképek mellett az író szépprózai műveiből, naplófeljegyzéseiből és nyilatkozataiból válogat.