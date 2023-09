Így fogalmazott a Kisfaludy Sándor Emlékházban tartott péntek délutáni sajtótájékoztatón Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter. A térség országgyűlési képviselője a szeptember 22-24-én rendezendő és az Európa Kulturális Fővárosa támogatásával megvalósuló Kisfaludy 2023 utcaSzínház Fesztivál kapcsán azt is kifejtette, hogy tapasztalatai szerint a rendezvények a térségben nagy érdeklődésnek örvendenek, ami úgy a belföldről, mint a külföldről érkező turisták számának növekedésében is mérhető. - Ami Sümeget illeti úgy gondolom, hogy a látogatottság, a közelmúltbeli Barock fesztiválra irányuló hatalmas érdeklődést alapul véve, minden bizonnyal a Kisfaludy 2023 utcaSzínház Fesztivál esetében is kiemelkedő lesz – tette hozzá.

Kisfaludy Sándor szeptemberben látta meg a napvilágot, így szülővárosában Sümegen ez a hónap hagyományosan a költőről szól. A megemlékezés jegyében már tavaly is nívós rendezvénnyel ajándékozták meg a nagyközönséget, az idén szeptember 22. és 24. között tartják a Palotakertben a "Kisfaludy 2023 – utcaSzínház Fesztivál"-t.

Erről Végh László polgármester beszélt a pénteki tájékoztatón. Mint mondta, Sümeg évről évre nagyobb hangsúlyt helyez Kisfaludy emlékének méltó ápolására, amelybe nagyon jól illeszkedik a színházi előadások sora. Az esemény igazi csemege lesz azok számára, akik szeretik az irodalmat, a színházat, a könnyűzenét, a táncot, az alkotóművészetet és a közösségi programokat.

A fesztivál programjainak szervezése, koordinálása ezúttal is Oszkai Réka, a sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központ intézményvezetője kezében összpontosul, így a részletekről ő tájékoztatta a sajtó megjelent képviselőit.

Mint elhangzott, szeptember 22-én, pénteken a Kisfaludy Emlékház udvarán összművészeti megnyitóval veszi kezdetét a rendezvény. Neves alkotók, néptáncosok, örömtáncosok és zenészek veszik birtokba Kisfaludy szülőházát. A szervezők cseppnyi Provence-t varázsolnak a költő szülőházába, ahol települési értékek, művészek és művészet, kultúra, zene, színház, irodalom és gasztronómia kerül fókuszba. Itt kiállításokkal és helyi gasztronómiai különlegességekkel is megismerkedhetnek a vendégek. Este az Újvidéki Művészeti Akadémia előadása fogadja a közönséget.

Szombaton utcaszínházzal és Kisfaludy szüreti forgataggal várják az érdeklődőket, akik fúvószenekarokkal, néptáncosokkal, borlovagokkal, lovasokkal és a helyi közösséggel ünnepelhetnek együtt és bepillanthatnak Kisfaludy badacsonyi szüretébe. Vasárnap délután utcaszínház, bábszínház szerepel a programban, az előadások után pedig Berecz András mesél. A rendezvényt a Broadway Tánccsoport „Napot hoztam csillagot” című Omega táncszínháza zárja, ahol közreműködik Kautzky Armand Jászai Mari-díjas érdemes művész és Tóth Fanni táncművész.