A 43 tagot számláló kollektíva 17. alkalommal hozta tető alá a rangos tárlatát, ahová nemcsak az ország minden részéből érkeztek kiállítók, de még Szlovákiából is jöttek tenyésztők. Mint Kis József egyesületi elnök lapunknak elmondta: a megjelent 80 kiállító összesen 570 madarat mutatott be (…a látványröpdében további félszáz volt), s azokat tizenegy kategóriában bírálták: sok más mellett értékelték tollazatukat, körmüket, állásukat, de még egészségügyi állapotukat is. Más klubok inkább szemle jelleggel szerveznek ilyen eseményeket, a jövőre országos seregszemlét rendező vármegyénkbeliek pedig gyűrűs madarakat minősítenek. A rendre nívós programokkal jelentkező házigazdák most is kitettek magukért, ismét jól szerepeltek – közülük vagy tucatnyian szereztek érmet –, de ez nem is csoda, hiszen amerre járnak, mindenütt pompás mutatókkal hívják fel magukra a figyelmet.

Az érdeklődő az Agórában sok papagájt, kanárit és díszpintyet tekinthettek meg, a színes repertoárban hazánkban igazi ritkaságnak számító, komoly értéket képviselő fajok is feltűntek. Akadtak, amelyek a szépségük, mások pedig a színük miatt voltak különlegesek. Az arák, a csupaszszemű és rózsás kakaduk mellett láthattunk többek között hosszúfarkú, ibolyás és ametiszt fényseregélyeket is, amelyekből Magyarországon csak néhány repdes, aztán szövő- és vidapintyet is.