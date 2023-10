Október 27-én nyílik a veszprémi Dubniczay-palotában a Szabó Dezső képzőművész, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Művészeti és Kreatívipari karán oktató egyetemi tanár kurátori koncepciója alapján és az ő rendezésében megvalósult A fény árnyéka/The Shadow of Light című kiállítás, amelyen Dobokay Máté, Eperjesi Ágnes, Jokesz Antal, Ősz Gábor, Szabó Dezső és Várnagy Tibor munkái, valamint a METU korábbi hallgatói, Déry Ágoston és Nagyváradi Kitti, továbbá jelenleg is tanulmányait folytató Badár Tamás egy-egy műve látható. A fény árnyéka/The Shadow of Light című kiállítás november 26-ig tekinthető meg a Művészetek Házában (Veszprém, Dubniczay-palota).