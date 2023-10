A zenekar közösségi oldalán azt írták Takács Tamásék a koncert után, hogy 1979 óta járják az országot, s mintegy négyezer koncertet adtak idehaza, s ezenfelül még külföldön is számos fellépésük volt. Jártak többek között Kubában, a Szovjetunióban, Ausztriában, Németországban, Lengyelországban, Erdélyben és a Felvidéken. Viszont még sohasem hallottak Hegymagasról.

– Hát kérem, most eljutottunk oda is. Igazából egy festői szépségű helyen, a Balaton-felvidék dimbes-dombos, gyönyörű lankái környezetében találtuk meg. A Badacsony, Sümeg, Tátika, Csobánc, Szigliget, Rezi által körülvett meseszerű helyen fekszik a kedves kis falu, ahová meghívtak bennünket. Marhaságok volt a rendezvény neve, amivel – reméljük – nem ránk, hanem a koncert előtt nekünk is felszolgált isteni finom ökörpörköltre célozhattak a házigazdák, amely valóban lenyűgözően finom volt. Hálából viszont egy remek, dinamikus, izgalmas és nem utolsósorban sikeres koncertet adtunk drága közönségünknek, akik ezt hatalmas tapssal, énekléssel, csápolással hálálták meg. A falu összlakossága idén 222 fő, ám a hatalmas fesztiválsátor jócskán tele volt, sőt kívül még többen voltak, tehát nyilván a környék rockrajongói valamennyien eljöttek megnézni a minket – írta közösségi oldalán a zenekar azzal a reményt keltő kiegészítéssel, hogy még visszatérnek Hegymagasra, ahova Tóth György, a Hegymagasi Piactér vezetője invitálta a nagy múltú rockzenekart.