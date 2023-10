Bősze Ádám hosszú ideje azon dolgozik, hogy oldja a komolyzene világára jellemző merevséget. Évek óta nagy sikerrel zajló estjei és előadássorozatai során hatalmas tudással felvértezve és lehengerlő humorral fűszerezve segít közelebb hozni hozzánk a zenetörténet hírességeit, hogy megérthessük, ők is érző, hús-vér emberek voltak, és ugyanúgy örültek, vágytak, szenvedtek, hibáztak, mint akárki más.

Beethoven, Mozart, Debussy, Wagner... nevek, amelyek hallatán azonnal díszes koncerttermek, frakkban feszítő karmesterek, elegáns nézőközönség sejlik fel előttünk, és szinte érezzük a mindent körülölelő szent áhítatot. De kik voltak ezek az emberek a hétköznapokban? Tíz szerelmi történet olvasása közben erre is választ kaphatunk, sőt a QR-kódok segítségével számos zenei illusztrációt is meghallgathatunk.

- 2017-ben egy komolyzenei stand-uppal próbálkoztam, ami ugyan sikeres is volt, ám rájöttem arra, hogy annyira vicces nem vagyok, hogy ezt éveken, évtizedeken keresztül tudjam művelni, így egy kicsit finomítva a műfajon, egy zenetörténeti szórakoztató előadás-sorozatot készítettem elő, így született meg a komponisták szerelmi életéről szóló könyv – mesélte Bősze Ádám. - Eleinte úgy gondoltam, hogy ez hamar meglesz, hiszen az előadások jegyzetanyagai megvoltak, ám hamar rá kellett jönnöm, nem ugyanaz írni és beszélni, így teljesen újraírtam a fejezeteket.

A szerző azt mondta, a 16-tól a 20. századig a zeneirodalom legizgalmasabb intim történeteit gyűjtötte össze.

- A főszereplők olasz, német, francia, angol komponisták, tematikáját tekintve több szempontot vettem figyelembe, szerettem volna bele például izgalmakat, ezt biztosította Carlo Gesualdo, aki 1590-ben feleségét és annak szeretőjét tetten érte és megölte, de Beethoven házassági kísérletei, Wagner és a cserbenhagyás "művészete" és Haydn pokolfajzat felesége is bekerült a könyvbe. Kedvenc történetem a könyv egyetlen női szereplőjéhez, Fanny Mendelssohnhoz kötődik. Nemcsak azért, mert egy számomra irigylésre méltó környezetbe, egy művészettel, kultúrával mélyen átitatott családba született bele, hanem azért is, mert szülei nagyon tiltották későbbi férjétől, öt évig nemhogy nem találkozhattak, még csak nem is levelezhettek, mégis egymáséi lettek és gyermekük is született.

A zenetörténész elmondta, tervezi a könyv folytatását, ám előtte még megírja a zenetörténet különleges lényeiről – boszorkányokról, tündérekről – szóló szerzeményét.