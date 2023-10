A későbbi hangszerbemutatót Bernáth Ferenc gitárművész prezentálta Bernáth Péter szaxofon- és Bernáth Attila klarinétkíséretében, majd koncert következett, amelyen fellépett Nincz Erzsébet zongoraművész, a veszprémi ukrán önkormányzat elnöke, Borscs Ljubomír zongoraművész, a már szintén említett Bernáth Ferenc, Hajas Szilárd fuvola- és Szoroka Dániel harmonikaművész, míg Bernáth Viktória énekelt.

Mint megtudtuk: helyi önkormányzatuk zászlaján továbbra is az szerepel, hogy összetartja az itteni ukrán közösséget és a felnövekvő nemzedéken keresztül átadja nemzeti hagyományait és megismerteti a veszprémiekkel népük szokásait, kulturális értékeit. – Ápoljuk tradícióinkat, kultúránkat, művészetünket, nyelvünk szépségeit, az ilyen eseményeken pedig bemutatjuk a magyar közönségnek az itt élő ukrán művészeket – mondták a szervezők most is nagy sikert arató nemzeti ételeik kóstoltatása közben.