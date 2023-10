Márta István Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a projekt vezetője konferálta fel a tizenöt fős zenekart, amely Nagy János Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, zongorista kompozícióját mutatta be hatalmas sikerrel. Természetesen a mű, az Eger-víz napok minden eddigi rendezvényéhez hasonlóan, magát a vizet állította középpontba.

Már a cím, az Eger-víz szvit, is önmagáért beszél, ahogy a patak folyásirányát követő tételek is. A nyitány Nagyvázsonyba kalauzolja a hallgatót, majd a meder mentén haladva juthatunk el a Balatonig, a zene szárnyán. Ebben a további tételek – Források és tavak (Öcs, Taliándörögd), Rózsavirág (Pula), Intermezzo (Vigántpetend), Malmok (Kapolcs, Monostorapáti), Lányok a parton (Hegyesd, Diszel, Tapolca), Ballada (Gyulakeszi, Kisapáti), Répa Rozi (Nemesgulács), Vigalom (Szigliget) – repítik tovább az embert. A képzeletbeli utazásban a szerző, Nagy János zenekarvezetőként és kiváló zongoristaként is részt vett, ahogy a Free Style Chamber Orchestra többi tagja is hozzáadta kivételes tudását, tehetségét.

Olyan produkciót adtak elő, amilyennel napjainkban nem túl gyakran találkozhat a zenekedvelő közönség

Fotó: Szijártó János

A zenészek, így Pozsár Eszter (fuvola), Zsemlye Sándor (szaxofon), Gordon Teodóra (klarinét), Blaskó Mihály (fagott), Szirtes Edina Mókus (hegedű), Csonka Gábor (hegedű), Frankie Lato (hegedű), Kézdy Luca (hegedű), Lantos Zoltán (hegedű), Haraszti Krisztina (brácsa), Pribay Valéria, Frey György (basszusgitár, cselló), Berdisz Tamás (dob), Joubert Flóra (ütőhangszerek) és ifjú Szerényi Béla (tekerő) Nagy János vezénylete, irányítása mellett olyan produkciót adtak elő, amilyennel napjainkban nem túl gyakran találkozhat a zenekedvelő közönség. Nagy János úgy nyilatkozott a kompozícióról, hogy az elkészült mű követi az eredeti koncepciót, azonban a mű írása közben a zene a saját törvényeit követve elmozdult más irányokba. Ennek köszönhető, hogy az alkotó a népzenét nem mint idézetet, hanem inspirációként használta a végleges darabhoz. Így elhangzanak eredeti népi motívumok, népdalok, más tételeknél inkább a népzenei dallamvilág, a népdalok szellemisége a meghatározó.

A fantasztikus ősbemutató végén hosszú percekig zúgott a taps, és közben talán Kodály Zoltán egyik híres mondása is felvetődött többekben. Eszerint: "Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (…) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken." A szombat esti koncert valóban virágos rétekre, és a csörgedező patak partjára vezette a lelkes hallgatóságot. SZJ

