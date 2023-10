Unger Tamás alpolgármester köszöntőjében azt mondta, a Szélesvíz hiánypótló kiadvány, mely kiemel, rávilágít olyan fontos tényekre, eseményekre, melyek a várost, a helyi közösségeket érintik.

– A lap mindig egy kiváló tükröt tud elénk tartani és le tudja rakni azokat a mérföldköveket, melyek a jelent tovább színesítik. A mostani lapszám is olyan igényes, hiánypótló kiadvány, mely bízom benne, hogy minél több pápaihoz eljut – fogalmazott az alpolgármester.

A kiadványt Mátyus Aliz főszerkesztő ismertette részletesen, mint elmondta, az őszi Szélesvíz-lapszámot az évfordulók jegyében állította össze, kiemelve az Ünneplő járás című rovatot, mely első alkalommal kapott helyet a lapban.

– Mivel idén ünnepeljük Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulóját, olyan kollégáim, barátaim, volt egyetemi diáktársaim írásait vettem a lapba, akiknek fontosnak tartom a gondolkodását a költőről. Nemcsak Petőfit, de Pápa városát is ünnepeljük idén, így Az Ünneplő város rovatban Somfai Balázs Kétszáz éves városházunk köszöntése című írása olvasható, mely Pápa város napján tartott előadásának bővített változata. Adásztevel 650 éves születésnapja apropóján Mayerné Pátkai Tünde gondolatai olvashatóak a folyóiratban, melyet az új rovatba, az Ünneplő járásba szerkesztettem.

Mátyus Aliz elmondta, az Értéktár rovat – ha lehet – a megszokottnál is gazdagabb lett, itt kapott helyet a szintén jubiláló, százharminc éves Jókai Kör, a hetvenéves Pápai Városi Bélyeggyűjtő Kör, a 40+2 éves a pápai Vadvirág Művészeti Egyesület, a harmincéves néprajzi gyűjtemény, a szintén három évtizede működő Pápai Huszár Egyesület, valamint a húsz éves Hagyományok Hegye története.

Mint elhangzott, azok az írások, melyek terjedelmi korlátok miatt kimaradtak a lapból, a Pápai Művelődéstörténeti Társaság honlapján olvashatóak.