Egy Pogány Sándor nevű fiatal karikaturista sorozatáról van szó, ami egy 88 oldalas kötet. A képeken a forradalmárok bűnözők, akik megfélemlítik és halomra gyilkolják az embereket, az eseményeket pedig a régi rendszer visszatérő emberei irányítják.

– A kötet különlegessége még, hogy egy Máté György nevű ember írta hozzá az előszót – mesélte lapunknak Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet elnöke. – Máté Györgyről sokan tudják, hogy Schönherz Zoltán kommunista politikusnak volt a rabtársa annak idején. Máté György a Munkásőrség alapításában is részt vett, tehát a rendszer híve volt. Ő magát írónak, újságírónak nevezte.

Pintér Kornél beszélt arról is, hogy Máté György volt a főszerkesztője az Érdekes Újságnak 1957–59 között, és erről a kötetről a magyar sajtóban akkor egyetlenegy sajtótermék számolt csak be: az Érdekes Újság.

Érdekes, hogy a kötet 12 ezer példányban jelent meg, viszont soha nem került forgalomba. Azért is, mert nagyon közel volt még az '56-os forradalom és szabadságharc, és a karikatúrák olyan szinten megalázó módon mutatják be a forradalmárokat, akár Nagy Imrét, akár azt a környezetet, amely az 1956-os forradalom és szabadságharcot jellemezte, vagy a Szabad Európa Rádió szerepét, illetve a többpártrendszer kialakulásának magjait, hogy végül is a kötetet visszavonták. A kiadvány egyébként a Zrínyi Nyomdában készült, és a Kossuth Könyvkiadó igazgatója volt a felelős kiadó.

– Ami pár tucat példány megmaradt, az a mai napig árverések keresett eleme, így nem csoda, hogy a kötet szinte beszerezhetetlen – monda Pintér Kornél. – Itt-ott időnként előfordul 25–30, de akár 50 ezer forintos áron is. Jómagam annak idején egy cserével jutottam hozzá.

Érdekessége az is a kötetnek, hogy vagy a kossuthos munkatársak, vagy a zrínyisek gondolták úgy, hogy azért pár darabot meg kell belőle menteni, így maradt meg ez a példány is.

Pintér Kornél hozzátette, szerinte nem voltak rosszak a könyv karikatúrái, de nem találta nyomát, hogy mi lett annak készítőjével, Pogány Sándorral.

– Az eredeti célja az volt a kiadványnak, hogy lejárassa a forradalmat, lejárassa a forradalmárokat, és mégis a kommunista rendszer öncenzúrája volt, tehát szerintem ők maguk soknak gondolták ezt a kötetet – mondta. – Másrészt akkor volt egy ifjú művelődésügyi minisztere a Kádár-rezsimnek, akit Aczél Györgynek hívtak. Olvastam olyan megközelítést, hogy Aczélnak személyes szerepe volt a kötet megsemmisítésében.

Pintér Kornél úgy vélte, hogy a könyv azért is érdekes, mert 1956 után a kommunista rendszer nem nagyon adott ki az '56-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatosan olyan kötetet, amit aztán önmaga be is zúzott.

– A célközönsége az a kádári diktatúrát kiszolgáló tömeg volt, akiknek megfelelő színvonalú volt ez a kötet, a jóérzésű embereket viszont felháborította, de hogy aztán a pontos betiltása mögött mi állt, azt senki nem tudja. Úgy becsülöm, hogy 15–20 kötet maradhatott meg – mondta Pintér Kornél.