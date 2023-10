Dorner László alpolgármester, az óváros és a bányásztelep önkormányzati képviselője, a program szervezője és ötletgazdája szeretettel köszöntötte az érdeklődőket, a kiállítókat, a műsor közreműködőit. Köszönetet mondott az Ajkai Képzőművészeti Egyesület nemrég leköszönt elnökének, Papp Bélának, a tárlat rendszeres kiállítójának, aki a kezdet kezdetén is ott volt, amikor el kellett fogadtatni, hogy a művészetnek nemcsak a kiállítótermekben van létjogosultsága, hanem a mindennapi életünkben, akár az üzletek kirakataiban is, valamint Papp Ferenc énekes gitárosnak, hogy elfogadta a meghívást, valamint a Jubilate Női Karnak.

Papp Béla, az Ajkai Képzőművészeti Egyesület leköszönt elnöke munkáját is megköszönte Dorner László mellette az új elnök, Gombosi Mariann

Fotó: Gyarmati László

Schwartz Béla polgármester beszédében köszönetet mondott Dorner Lászlónak és barátainak, hogy 12 éve szervezik a programot. – Egy közönséges embernek eszébe nem jutna ilyent megszervezni, de Laci nem egy közönséges ember, megszervezte, és lám, milyen jól működik – szólt a polgármester. – Ajka nagyon érdekes város, és amikor idekerültem, akkor is az volt az első benyomásom, hogy itt különleges emberek élnek. Én elsősorban a bányászokat és kohászokat értettem alatta, mert nekik a jellemük is más, mint a többi embernek. Aztán, ahogy jobban megismertem a város életét, rá kellett jönnöm, hogy sok különleges ember él itt. Most ezt különleges szót a művészetet művelőkre, szeretőkre és értőkre értem.

A kiállító művészek Albertné Baptsán Éva, Csarmasz Jánosné – aki idén állít ki először –, Gombosi Mariann, Helyes Zoltán, Koronczai Márti, Kotsy Ibolya, Lászlóné Horváth Éva, Németh Ferenc, Ozorai Sándor, Ozorai Sándorné, Papp Béla, Szücs Vágner Magdolna, Varga György, Ványa Magdolna. A mobilitási hét gyermekrajzpályázatának nyertes alkotói a megnyitón ajándékot kaptak. Az alkotások a Sport és a Frankel Leó utcai üzletek kirakataiban október 13-ig láthatók.