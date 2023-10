Túrák

1. Sajtkínálat százéves kovácsműhelyben a szurdokvölgy közelében

A Csuporka sajtozó Bakonynánán egy felújított, százéves kovácsműhelyben működik. Most szombaton, október 28-án 14 és 19 óra között tartja a szezonzáróját, közkívánatra többek közt töltött parenyicával, de lesz érlelt kisgömböc is és túrázómenü, azaz palócleves és sütiválaszték. A sajtozó egészen közel van ahhoz a helyhez, ahonnan a Római-fürdőhöz, a Bakony legnagyobb vízeséséhez lehet elsétálni. Persze nem mindig van víz a Gaja medrében ezen a részen, akkor viszont be lehet menni a csodás szurdokvölgybe, a magas kőfalak közé.