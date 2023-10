Lempäälä és testvérvárosai, az olaszországi Castiglione del Lago és Tapolca fotósait szólították meg a szervezők, hogy városukról készítsenek felvételeket a pályázatra. A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb fotókból mutat be néhányat a kiállítás, amelynek megnyitóján Dobó Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlevőket.

– Köszönet az ötletért, amelynek eredményeként a pillanatot megragadó fotók kiállítását láthatjuk most. Úgy gondolom, hogy számtalanféleképpen élhetünk a világon, sokféleképpen gondoljuk érteni a világot, de azok a pillanatok, amelyeket megörökítünk, örökre megmaradnak és a kor lenyomatát képezik. A jelen lenyomatát, amely üzen nekünk. Hiszen ezek a pillanatok szólhatnak a múltról is, és talán egy-egy gyermek életében mutathatják a jövőt. A pillanat művészete tehát nemcsak a pillanatról, hanem a jelenről és mindarról szól, amilyennek valljuk, amilyennek láttatni szeretnénk magunkat – mondta a polgármester, és megköszönte azok munkáját, akik hozzájárultak a kiállításhoz. Hiszen, mint mondta, a nemzetek és a kultúrák közötti hidak építésében vettek részt tevőlegesen. Északtól délig, világnézettől világnézetig összeköt minket a művészet. Annyi mindenben különbözünk, de néha egyvalamiben megállapodhatunk: a szép, a jó érzés, az élmény közös emberi érték, és ezt közösen ápoljuk.

A legjobb tapolcai képek

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A kiállítás létrejöttéről, a pályamunkákról Jani Huurne, a finn fotóklub elnökhelyettese osztotta meg gondolatait a közönséggel Bolla Albertné a Finn Barátok Köre elnöke tolmácsolásával. Az elnökhelyettes szólt a fotózás történetéről, és úgy fogalmazott, hogy ma a digitalizáció előrehaladtával az emberek zsebében már ott lapul egy fényképezőgép, egy telefon.

– Az internetnek és a közösségi médiának köszönhetően a fényképek barátokkal vagy a nyilvánossággal való megosztása egyre könnyebb. A fényképezés történetének kezdete óta azonban ugyanaz maradt a fotózás célja. A fénykép dokumentál és megőriz valamit, amit az ember meglátott. A fényképek segítségével vissza tudunk emlékezni eseményekre, dolgokra, és meg tudjuk mutatni őket másoknak. A fotókon érzéseket, hangulatokat fejezünk ki, a legmaradandóbb azonban még mindig a fotópapírra nyomott kép. Ezért is szerettük volna ezt a kiállítást is ,,papírra vetni". A tárlat 45 képét a Mielikuvitus fotóstársaság által meghirdetett versenyre beérkező fotók közül válogattunk ki. Mindegyik településről 15 képet választott ki a szakmai a zsűri, a fotókat mindhárom városban kiállítjuk néhány héten át. Finnországban szeptemberben láthatta a közönség a tárlatot, most Tapolcán, Olaszországban pedig ezt követően mutatkozik be a vándorkiállítás – mondta Jani Huurne, és a Mielikuvitus fotóstársaság nevében köszönetét fejezte ki a verseny résztvevőinek munkájáért, valamint a kezdeményezés szponzorának, a Finnfoto Egyesületnek, amely a finnországi fotóművészek és szervezetek támogatója.

A legjobb tapolcai képek fotósai elismerést vehettek át. Az első helyezett Lukács Klaudia, a második Somogyi László, a harmadik Dancs István lett. A megnyitón Herczeg Réka énekelt.