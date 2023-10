Ramasz Lászlót, az együttes művészeti vezetője köszöntőjét követően Szőke Melinda az Önkormányzati Iroda irodavezetője méltatta a néptáncegyüttes tevékenységét és a művészeti vezető alázatos munkáját.

Az estet a táncegyüttes utánpótlás csoportjai és a szenior táncosai nyitották, bemutatva az egész éves kitartó gyakorlás eredményét. A Kösöntyű óvodás néptánc csoport Fodor Eszter néptánc oktató vezetésével az ajkai óvodákba járó, 4 és 7 éves gyermekekből tevődik össze immár 6 éve. Célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a népszokásokkal, a népdalokkal, a néptánccal, népzenével. Az idei és a tavalyi évben több programot is szervezett az egyesület a gyermekek bevonásával, szerepeltek több városi rendezvényen. A csoport működését, a programok lehetőségét és megvalósítását a szervezők megköszönték Oravecz Editnek, aki szakmai támogatást nyújt számukra, a csoport működését a Bányász Kulturális Egyesület támogatja. A gyerekek előadásában ugrós táncokat láthatott a közönség az őszi ünnepkörhöz kapcsolódóan

A Szenior csoport 2012-ben alakult azokból a táncosokból, akik egykor az Ajka-Padragkút Táncegyüttes tagjai voltak. Eleinte 10 fővel működött, jelenleg már 24-en táncolnak, és több olyan táncos is van köztünk, aki csak felnőttként kezdett el ismerkedni ezekkel a lépésekkel. A Fodor Eszter néptáncoktató által vezetett csoportban nem a fellépés a fő cél, hanem a közösség, az együtt töltött idő, az egymástól való tanulás. Műsorukkal ösztönözni is szeretnék a közönséget. Ezúttal fergeteges felcsiki táncokat adtak elő négy fiatal táncossal együtt. Az utánpótlás csoportok, a Pokol-lik és a Csurgó tánccsoport moldvai táncokat mutatott be, a Hömbölgő Táncegyüttes nyárádmagyarósi összeállítást adott elő Ramasz László koreográfiája alapján. Az est második részében a felnőtt táncegyüttes önálló műsorát láthatta a közönség „Kalotaszeg könyvéből” címmel. Az együttes és a közönség közösen emlékezett a közelmúltban elhunyt Sára Ferenc, hagyományápoló, néptánc-, népzenekutatóra, aki számos kitüntetése mellett a Gyimes völgyében végzett értékmegőrző munkája révén kapcsolódott az ajkai néptánchoz.

Az előadás során Kalotaszeg jelképes könyvének lapjai a vidék falvainak fergeteges táncait idézte, autentikus nyelven. Méra, Bogártelke, Gorbó, és Türe örökségét lapozták fel az est fáradhatatlan résztvevői, hajnali dallammal nyitva. A táncosok gazdagon díszített autentikus viseleteinek látványa fokozta az emelkedett hangulatot, amelyet egy legényes csendesített le az emlékező összeállításban. A gálaesten a Zagyva Banda közreműködött Németh Dénessel. A gálaműsor után hajnalig tartó táncház és mulatozás várt mindenkit.