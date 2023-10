Az olasz fővárosban a programot a Városok Falvak Szövetsége (VFSZ) szervezte, melynek mindhárom település tagja. A VFSZ kapcsolatának köszönhetően nagy szeretettel és érdeklődéssel fogadták a bemutatkozást az intézmény látogatói és munkatársai egyaránt.

A küldöttség vezetőjeként Halász János, a VFSZ elnöke köszöntötte a vendéglátókat és a közönséget. Pápateszér a vármegyében, de országosan is egyedülálló malomkultúrára lehet büszke, hiszen itt volt a térségben a legtöbb vízimalom. Több ezek közül ma is működtethető állapotban van. A malmokról szóló kiállítást Nagy Péter, a téma szakértője és kutatója mutatta be.

Wölfinger Béla polgármester a települést bemutató kiadványokkal érkezett és gondoskodott a kiváló helyi pékáru, sajtféleségek, saját füstölésű sonkák, kolbászok, és különleges pannonhalmi borok bemutatásáról.

Nyárádról Pajak Károly polgármester a településen működő, önkormányzati alapítású szövetkezet kiemelkedő minőségű termékeit, savanyúságokat, befőtteket, ivóleveket, füstölt húsféleségeket, zöldségeket mutatta be és kóstoltatta, valamint a helyi gyönyörű hímzésekből és viseletekből mutatott be néhányat.

Kiscsősz a régió pásztorhagyományából épített kiállítást és a három település együtt állt elő a négyfogásos, Veszprém vármegyei falusi vacsorával, töltött paprikával, szarvas pörkölttel, házi rétesekkel, házias szendvicsfalatkákkal. Természetesen nem maradhattak el a Somló kiváló borai sem, melyekből kóstolót kaptak a vendégek. A program csúcspontja a gálaműsor keretében a szöveges bemutatkozások, kisfilmek sora volt, amelyekkel megismerhették a nézők a három falut. A filmek átkötéseként a kiscsőszi Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület néptáncosai és zenekara tartottak fergeteges előadást. A műsorban Kovács Norbert polgármester is táncolt, fellépett Kovács-Gál Nóra, Kovács Gábor Norbert, Brenner Boglárka, Kalász Máté, Avas Máté Bendegúz, Czaier Péter és Sulák Gergely. A gála hatalmas sikert aratott, a közönség soraiban a Rómában élő magyarok, a római kulturális élet szereplői, a művészet iránt érdeklődő helyiek egyaránt jelen voltak.