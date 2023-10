A bevételt az alkotó a múzeum javára ajánlja fel. Páhi Ferencné nem csupán a tárlatlátogatókat ajándékozza meg az élménnyel, hanem az Ajkai sziget állatai című képét a Fekete–Vörösmarty iskolának ajánlotta fel, ahol ma már egyetemista unokái tanultak; Hétszínvirág című festményét pedig a Hétszínvirág óvodának ajándékozta.

Szőke Melinda köszöntőjében kiemelte, hogy a polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult alkotó azok közé tartozik, akik munkaviszonyban töltött éveik után felszabaduló idejükben új elfoglaltságot találtak maguknak, amely érdekesebbé, színesebbé teszi a mindennapjaikat. A festés lélekemelő tevékenység, amely során nemcsak ő maga töltekezik, hanem másoknak is tovább tudja adni az örömöt. Az alkotás feledteti a gondokat, színesíti a hétköznapokat. A kiállítás címe nem csupán az évszakra, hanem az alkotó életkorára is utal, aki vallja, hogy a nyugdíjas évek is lehetnek olyan színesek, mint a nyártól színpompában búcsúzó ősz.

A kiállítás november közepéig látogatható.