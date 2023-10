A bemutatón az író elmondta, hogy korábban már írt két családregényt, az ő és a férje családjának a történetét dolgozta fel. A mesekönyvében azért a természettel, a kertészkedéssel foglalkozik, mert ő maga is szívesen termel zöldséget, gyümölcsöt, valamint a Zöld Óvoda program beindításában is nagy szerepe volt. A könyv olyan recepteket is tartalmaz, amelyeket az anyukák a kisgyermekekkel el tudnak készíteni. A meséket az egykori óvodás, Molnár Kincső illusztrálta, aki ma már a Fekete–Vörösmarty-iskola nyolcadikosa. A könnyen megjegyezhető történeteket az óvodában is felolvassák, majd azokat rajzban dolgozzák fel a kisgyermekekkel, és rajzversenyt hirdetnek.