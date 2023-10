A Nyugdíjasklubok és Idősek Életet az Éveknek Országos Szövetsége Veszprém Vármegyei Egyesülete, konkrétan az ezerarcú Bónusz Évek Nyugdíjas Klub szervezésében jött létre a rendezvény, melyet köszöntött az Életet az éveknek szervezet megyei elnökhelyettese, Farkas Sándor, majd a második műsorrész előtt Ovádi Péter országgyűlési képviselő, aki kiemelte: az, hogy a megyeszékhely idén Európa kulturális fővárosa lehetett, az aktív nyugdíjas szervezeteknek is köszönhető, melyek – példát mutatva az utánuk jövő korosztályoknak – örömet lelnek a mindennapokban, és mint a mostani rendezvény is mutatja, személyesen is hozzájárulnak ahhoz, hogy környezetük is jól érezze magát.

Az országos munkamegosztásnak megfelelően, Veszprémben ezúttal a művészeti ágak közül a modern táncokra és a színpadi jelenetekre került sor, melyekben a megyei nyugdíjasklubok húsz produkciója keretében több mint 120-an léptek színpadra a reggel 9 órakor Bodnár Zsóka, a Bónusz klubvezetője által elindított programban. A vendégek között határon túliakat is üdvözölhettek a lelkes résztvevők, a Felvidékről, Vágfarkasdról 40 fős küldöttséggel érkezett Erdélyi Pál vezetésével a református férfikar.