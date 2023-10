A Privát Veszprém az EKF különleges múltidéző-múltfeltáró programja Veszprém meghatározó emlékeit, alakjait gyűjtötte össze, mutatja be a helyi polgárok bevonásával. Veszprém történelme így családtörténeteken keresztül vált láthatóvá – fotógyűjtemények, köztéri installációk, nagy múltú veszprémi emberek interaktív szobrai, fotóalbummá és kiállítássá átlényegülő családfotók buszmegállók, üres üzleti kirakatok újjáélesztése révén. Az ActiCity udvarán kiállított tablókon szereplő családok a program aktív résztvevői voltak.

Bolgár Eszter, a projekt menedzsere bemutatta az alkotókat, Szauder Dávid médiaművészt, az egyik, és Can Togay-t, az EKF művészeti és kreatív főtanácsadóját, a másik ötletgazdát, majd Brányi Mária alpolgármester beszélt, hangsúlyozva, a több elemből összeálló Privát Veszprém sikertörténetét szakavatott kezek vezetésével a helyben élők alkották meg. Az esemény hidat képez múlt és jelen, jelen és jövő között. Veszprém a hasonló közös személyes jelenléttől az, ami, és ahol jó élni. Elmondta, ma már térségben gondolkodnak, ahol olyan emberek élnek, akik máshova kerülve hírét viszik a városnak, személyes kiteljesedésükkel megmutatják, hogy itt a „hely szelleme” bizony működik. – Azt gondolom, amiatt különleges a Privát Veszprém, mert itt az ötletgazdák szerepe kiemelten fontos volt, szélesebb kört vontak be együttgondolkodásra, merészet, újat, meglepőt alkottak. Érezzük magunkénak a szobrokat és a projekt többi elemét, szeressük őket – mondta el Brányi Mária.

Can Togay, az EKF egyik legérdekesebb, legösszetettebb eseményének nevezte a Privát Veszprémet, ismertetve megvalósításának történetét. A projektbe bevonták Szauder Dávidot, aki a vizualitáshoz és a történelemhez mindig eredeti módon nyúlt. A várost járva feltárták azokat a helyeket, melyeket érdemesnek tartottak, de értelmet csak a város történelmének és lelkének mély ismerete lehelhetett az elképzelésekbe. A projekt ezt – mint fogalmazott –, szinte tálcán kapta Márkusné Vörös Hajnalka történésztől, aki szerencsésen csatlakozott a tervhez, ezáltal a legkomplexebb installációk és kiállítás jöhetett létre. Can Togay üdvözölte a megjelent családokat, akik Veszprém élő történelmét képviselik. – A Privát Veszprém majd 150 évet idéz fel. Mennyire izgalmas az a pár évtized, mely életünkön túlnyúlik, megértve az elődeink élete nyomait őrző kövek, lépcsők, épületek sorsát! Az ő életük koptatta a köveket olyanná, amilyenek, utcáink az ő mindennapjaik utcái is – mondta el, hozzátéve, a projekt által egy egész város néz szembe saját múltjával, tudatosul benne, mennyi ember érintkezik egymással, míg el nem jutunk a jelenbe, ahol betagozódunk a történetbe.