A koncert apropóját az InterUrbán összművészeti rendezvénysorozat adta, amelynek keretében 50 héten át 29 város 150 programja látogatott és látogat el Veszprémbe. Most éppen a Tokiótól körülbelül 260 kilométerre délnyugatra fekvő Hamamacu a soros, amely Veszprémhez hasonlóan az UNESCO Zene Városa címét viseli. Ezt a nagyjából 780 ezres lélekszámú település azzal érdemelte ki magának, hogy olyan világszinten meghatározó jelentőségű hangszergyártó vállalatoknak ad otthont, mint a Yamaha Corporation, a Roland Corporation, versenyzongoráiról és pianínóiról híres Kawai Musical Instruments Manufacturing Co. Ltd., vagy a gitárspecialista Tokai Guitars Co. Ltd.