Halmay Gábor önkormányzati képviselő az esemény hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, mindig jó érzéssel érkezik a rendezvényre, amelynek korábban ő maga is szervezője volt. Ráadásul idén hálás feladat bármilyen kulturális rendezvény, fesztivál megnyitóján, sajtótájékoztatóján részt venni, hiszen az EKF miatt "pörgés" van a városban, szinte minden napra jut egy-egy hasonló történés.

– Az Európa Kulturális Fővárosa év igazi nagyüzem a városban és a Veszprém-Balaton térségben. Örömteli, hogy a fesztivál, amelyet a hallgatók önerőből hoztak létre és fejlesztettek tovább, évről évre színvonalasabb és nívósabb – fogalmazott a képviselő.

Kurdi Róbert, a Pannon Egyetem általános kancellárhelyettese ugyanakkor kiemelte: a Pannon Egyetem egy oktatási kutatási intézmény, de missziós tevékenységük kiemelt része a kultúra.

– Egy olyan egyetemen, ahol legelőször voltak hivatalos formában egyetemi napok, megfelelő helyszín lesz erre a rendezvényre immár kilencedik alkalommal – mutatott rá.

Elmondta azt is, az egyetemen 2021-ben létesült színitanoda, büszkék erre a közösségre, amely a komlói amatőr fesztiválon második helyezést ért el, és arany minősítésben részesült. Kurdi Róbert a szervezőknek azt kívánta, ez az esemény is érje meg azt a minimum 30 évet, amit az Egyetemi Napok rendezvénysorozat.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kulturális referense, Varga Richárd elmondta, a program zseniális, elég csak annak tehetséggondozó jellegére gondolni.

– Nem feltétlenül elég az ma már, ha valaki tehetséges zenész, hiszen nem biztos, hogy tisztában van a művész a jogi háttérrel, vagy azzal, miként tudja magát menedzselni. A fesztivál ilyen jellegű témákkal is jelentkezik majd – mondta. Szót ejtett a színitanodáról is, amely, mint fogalmazott, "elképesztően sikeres", és amit meg is tudnak mutatni. – Nagyon jó a tehetséggondozó és fiatalokat segítő jellege ennek a programnak, ami hihetetlenül fontos – hangsúlyozta Varga Richárd.

A fesztivál a középiskolásoktól az egyetemistákon át a fiatal felnőttekig mindenkinek szól. A fiataloknak a rengeteg izgalmas és hasznos program, valamint workshop mellett lehetőségük nyílik bemutatni a saját művészeti alkotásaikat is. A versenyszekciókba (ének, hangszer, zenekari formációk, vers- és prózamondás, vers- és prózaírás, fotó, festmény és rajz) az ország bármely pontjáról lehet jelentkezni.