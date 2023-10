A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében létrejött FOTON Audiovizuális Centrum 2023. júniusában nyitotta meg kapuit, azóta számtalan filmnek, közösségi, kulturális és művészeti programnak adott otthont. Kiemelt helyszíne volt a Magyar Mozgókép Fesztiválnak, a Szezonnak és a Balkan:MOST-nak. “Az első három hónapban közel tízezren vettek részt a nálunk tartott rendezvényeken, saját eseményeinken és filmvetítéseinken. Már az indulástól fontosnak tartottuk a sokszínű programkínálatot, amit az ősztől szeretnénk tovább szélesíteni, hogy minden korcsoport megtalálja saját programjait” – kezdte a sajtótájékoztatót Szántó Viktória, a FOTON programigazgatója. “Szeretnénk, ha minden veszprémi és idelátogató turista betérne hozzánk és megismerné építészetileg is kuriózumnak számító helyszínünket a várban, inna egy finom kávét, megnézne egy jó filmet vagy kiállítást, esetleg meghallgatna egy koncertet.”-folytatta a programigazgató.

A FOTON-ban ősszel hat tematikus filmklub indul, ahol minden témában havi egy-egy filmmel jelentkeznek, ráadásul úgy, hogy sokszor alkotókkal és szakértőkkel is lehet majd találkozni, beszélgetni. Az elsősorban a szépkorúaknak szánt filmklub első alkalommal október 5-én jelentkezik a Déryné, hol van? című filmmel. A sorozat részeként meg lehet majd tekinteni a Sose halunk meg című filmet is, ahol kísérő programként bemutatják a Koltai 80 című könyvet is. Az eseményen Koltai Róbert is jelen lesz, aki a helyszínen dedikálni fog. A diákoknak szánt vetítéssorozat október 11-én indul: az első vetítésen Reisz Gábor velencei díjnyertes alkotását vetítik Magyarázat mindenre címmel, de jön még a Larry és a FOMO - Megosztod és uralkodsz című film is.

A Művészetek Háza Veszprémmel együttműködve a képzőművészetet fókuszában tartó vetítéseket is szerveznek, továbbá a veszprémi MMA-val is hirdetnek programokat. A szervezők indítanak még dokumentumfilmes és kultfilmes vetítés sorozatot az ősszel. A FOTON-ban a film klubokkal hétköznap délutánonként jelentkeznek és mindenki számára nyitottak lesznek, de a diákok és a nyugdíjasok 1500 forintos kedvezményes jegy vásárlásával nézhetik a filmeket.

Veszprém legújabb vetítési helyszíne máris felvételt nyert az Art Mozi Egyesületbe, így bekerülhettek a Nemzeti Filmintézet Klassz sorozatába, amely keretében az oktatási intézmények a délelőtti órákban szervezett csoportokban érkezve nézhetik a magyar filmtörténet klasszikusait, így népszerűsítve a magyar filmet.

A FOTON helyszínt ad pár regionális és nemzetközi filmfesztiválnak, filmes napoknak is. A Szemrevalón, azaz a Sehenswert Filmfesztiválon német nyelvű filmeket nézhetünk majd október 12-15. között. November 11-én itt rendezik majd a Pannonfíling Mozgóképes Találkozót, de az ősz során műsorra kerülnek a Mediawave díjnyertes filmjei is.

Az elmúlt hetekben a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program egyik kiemelt projektjének az InterUrbánnak is fő bázisásává vált a FOTON. Jelenleg Hamamatsu város kultúráját bemutató kiállítás tekinthető meg a kávézó és a mozi falain, de rituális teakostólással is készülnek a japán mesterek. Októberben még látható lesz Gyumri városát képviselve az örmény Gevorg Dabashian dudukművész kvaretettjének koncertje, Tartuból pedig Kristiina Ehin észt költőnő tart majd workshopot és felolvasó estet. Az év végéig számos program különlegességgel készülnek az InterUrbán szervezői, melyek ingyenesen látogathatók a FOTON-ban is.

Németh Rajmundtól, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. projektmenedzserétől többek közt megtudtuk, hogy a filmvetítésekhez kapcsolódó kísérő rendezvények, közönségtalálkozók, szakmai beszélgetések a Veszprém -Balaton 2023 Zrt. támogatásával valósulnak meg.